Il «triste» Natale di Madeleine di Svezia (e degli altri royal) in era Covid

In era Covid non basta certo una corona a salvare il Natale. Il caso più celebre riguarda Elisabetta II, costretta al Natale più solitario di sempre: niente nipotini, niente figli, niente Sandringhan. Quest'anno, per la prima volta in trentatrè anni, la novantaquattrenne sovrana dovrà trascorrere le festività a Windsor col novantanovenne principe Filippo. Certo, il loro isolamento in un sontuoso castello è decisamente più allettante della stessa situazione vissuta, dalla maggior parte dei comuni mortali, in sessanta metri quadri d'appartamento. Ma la sensazione di solitudine, la pena per la mancanza degli affetti, non devono essere poi tanto diverse.

Dalla figlia minore dei reali svedesi bloccata in America lontano dalla famiglia al quindicenne Christian di Danimarca positivo al virus, basta fare un giro di casa (reale) in casa (reale) per capire ...

PASQUALON. «IL WORLDTOUR CON LA WANTY E' IL PIU' BEL REGALO DI NATALE»

Il 2020 è un anno che sicuramente ci ricorderemo, il bilancio è tristemente influenzato da una pandemia che ... La notizia è arrivata durante la Campagna del Nord, un Natale in anticipo che ha mandato ...

