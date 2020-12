Il titolo del Messaggero che gioca con il “paziente inglese” (Di martedì 22 dicembre 2020) «Variante Covid, il virus preferisce gli under 60: l’identikit del “paziente inglese”»: questo il tiolo del pezzo del Messaggero che altro non vuole fare che fornire tutte le informazioni sulla variante Covid britannica chiarendo tutto quello che sappiamo finora secondo la ricostruzione fatta dall’Oms. Il pezzo ricostruisce quanto stabilito dall’Oms in merito alla questione ma la scelta del titolo e dell’attacco – giocando con il film Il paziente inglese e sulle preferenze del virus – mirano più all’ottenimento di click che a fornire informazioni in modo adeguato al momento che stiamo vivendo. LEGGI ANCHE >>> Variante inglese, per Nino Cartabellotta «allarmismo mediatico e politico sproporzionato rispetto a evidenze scientifiche» I titoli che ... Leggi su giornalettismo (Di martedì 22 dicembre 2020) «Variante Covid, il virus preferisce gli under 60: l’identikit del “”»: questo il tiolo del pezzo delche altro non vuole fare che fornire tutte le informazioni sulla variante Covid britannica chiarendo tutto quello che sappiamo finora secondo la ricostruzione fatta dall’Oms. Il pezzo ricostruisce quanto stabilito dall’Oms in merito alla questione ma la scelta dele dell’attacco –ndo con il film Ile sulle preferenze del virus – mirano più all’ottenimento di click che a fornire informazioni in modo adeguato al momento che stiamo vivendo. LEGGI ANCHE >>> Variante, per Nino Cartabellotta «allarmismo mediatico e politico sproporzionato rispetto a evidenze scientifiche» I titoli che ...

