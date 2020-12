Il robot umanoide Icub in clinica per aiutare i bambini autistici (Di martedì 22 dicembre 2020) Il robot umanoide Icub, realizzato all’Istituto Italiano di Tecnologia (IIT), è entrato per la prima volta al mondo in una struttura riabilitativa per prender parte a un trattamento sperimentale nell’ambito di una ricerca sui disturbo dello spetto autistico. Il team Social Cognition in Human-robot Interaction di IIT, con a capo la ricercatrice Agnieszka Wkowska, collaborerà insieme all’equipe riabilitativa del Centro Boggiano Pico di Genova. Quest’ultimo è un polo specializzato nel trattamento dei disturbi del neurosviluppo dell’Opera Don Orione, che si occupa di testare l’efficacia dell’utilizzo dei robot nel trattamento di bambini affetti da disturbo dello spettro autistico in un contesto ambulatoriale. Un ruolo, quello delle macchine, “fondamentale in questo tipo di trattamento”, ... Leggi su huffingtonpost (Di martedì 22 dicembre 2020) Il, realizzato all’Istituto Italiano di Tecnologia (IIT), è entrato per la prima volta al mondo in una struttura riabilitativa per prender parte a un trattamento sperimentale nell’ambito di una ricerca sui disturbo dello spetto autistico. Il team Social Cognition in Human-Interaction di IIT, con a capo la ricercatrice Agnieszka Wkowska, collaborerà insieme all’equipe riabilitativa del Centro Boggiano Pico di Genova. Quest’ultimo è un polo specializzato nel trattamento dei disturbi del neurosviluppo dell’Opera Don Orione, che si occupa di testare l’efficacia dell’utilizzo deinel trattamento diaffetti da disturbo dello spettro autistico in un contesto ambulatoriale. Un ruolo, quello delle macchine, “fondamentale in questo tipo di trattamento”, ...

essexelle : RT @HuffPostItalia: Il robot umanoide Icub in clinica per aiutare i bambini autistici - giuliog : RT @HuffPostItalia: Il robot umanoide Icub in clinica per aiutare i bambini autistici - HuffPostItalia : Il robot umanoide Icub in clinica per aiutare i bambini autistici - Giornaleditalia : iCub: un robot umanoide amico dei bambini autistici - Affaritaliani : iCub: un robot umanoide amico dei bambini autistici -