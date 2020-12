Il rinvio delle Olimpiadi di Tokyo ne ha fatto aumentare il costo del 22% (Di martedì 22 dicembre 2020) (Teleborsa) – Il rinvio delle Olimpiad di Tokio di un anno, dal 2020 al 2021, è già costato oltre 2,8 miliardi di dollari, secondo il comitato organizzatore locale. Ciò ha portato il conto totale da 12,6 miliardi a 15,4 miliardi di dollari, un aumento del 22%. Negli anni scorsi, gli audit del governo giapponese avevano tuttavia mostrato che i costi sono più alti di quanto dichiarato ufficialmente e ammonterebbero ad almeno 25 miliardi di dollari. All’epoca dell’assegnazione, nel 2013, Tokyo aveva stimato che le Olimpiadi sarebbero costate circa 7,5 miliardi di dollari, ma uno studio dell’Università di Oxford pubblicato all’inizio di quest’anno ha affermato che quelle giapponesi saranno le Olimpiadi estive più costose di sempre. “Il CIO e il TOCOG (comitato organizzatore di ... Leggi su quifinanza (Di martedì 22 dicembre 2020) (Teleborsa) – IlOlimpiad di Tokio di un anno, dal 2020 al 2021, è già costato oltre 2,8 miliardi di dollari, secondo il comitato organizzatore locale. Ciò ha portato il conto totale da 12,6 miliardi a 15,4 miliardi di dollari, un aumento del 22%. Negli anni scorsi, gli audit del governo giapponese avevano tuttavia mostrato che i costi sono più alti di quanto dichiarato ufficialmente e ammonterebbero ad almeno 25 miliardi di dollari. All’epoca dell’assegnazione, nel 2013,aveva stimato che lesarebbero costate circa 7,5 miliardi di dollari, ma uno studio dell’Università di Oxford pubblicato all’inizio di quest’anno ha affermato che quelle giapponesi saranno leestive piùse di sempre. “Il CIO e il TOCOG (comitato organizzatore di ...

