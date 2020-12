Il principe cerca moglie 2 | ecco le prime foto

Leggi su corrierenazionale

(Di martedì 22 dicembre 2020) Il2: rilasciate le immagini del sequel con Eddie Murphy che sarà in esclusiva su AmazonVideo il 5 marzo 2021 La famiglia reale di Zamunda ritorna in Coming 2 America. L’atteso sequel de Il, che vede il ritorno di Eddie Murphy, arriverà in esclusiva su AmazonVideo il 5 marzo… L'articolo Corriere Nazionale.