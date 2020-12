Il Piemonte abolita l' imposta regionale sulla benzina | 20 milioni di risparmio per i cittadini

crpiemonte : Abolita l’imposta regionale sulla benzina -

Con il prossimo anno i cittadini piemontesi non pagheranno più l'imposta regionale sulla benzina per autotrazione. Lo ha deciso il Consiglio regionale approvando l'esercizio provvisorio del bilancio p ...