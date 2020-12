Il Pd torna contiano | minaccia le elezioni e si trasforma in partito a vocazione suicida

Leggi su linkiesta

(Di martedì 22 dicembre 2020) Sono trascorsi quindici mesi da quando abbiamo scritto per la prima volta su Linkiesta che Giuseppe Conte, Luigi Di Maio, Fofò Dj, Rocco Casalino e i loro associati sono l’esperimento politico di occupazione delle istituzioni più imbarazzante e pericoloso mai capitato alla Repubblica italiana negli ultimi decenni. Lo abbiamo ripetuto quotidianamente, più volte al giorno, snervati dal dover scrivere sempre la stessa cosa, eppure travolti dalle continue e incessanti decisioni stravaganti di un gruppo di inattrezzati a gestire un condominio. Oggi che la loro inadeguatezza è evidente a tutti, è confortante constatare che se ne siano finalmente accorti anche alcuni giornali, alcuni commentatori e alcuni dei loro volenterosi complici politici, all’alba del dicembre 2020. Malimorté. Su Linkiesta non abbiamo mai criticato la nascita in sé del Conte due, anzi, al contrario abbiamo criticato ...