Il Paradiso delle signore spoiler 23 dicembre: Marta bloccata da una bufera di neve (Di martedì 22 dicembre 2020) Gli spoiler della puntata di mercoledì 23 dicembre del Paradiso delle signore rivelano che tutti i protagonisti della soap opera si prepareranno a trascorrere il Natale. Umberto comprerà un regalo per Federico e chiederà a Vittorio di darglielo. Marta, invece, darà una brutta notizia a suo marito. La donna, purtroppo, non potrà tornare a casa per le feste a causa di una bufera di neve. Questo, dunque, spingerà Vittorio a trascorrere questi giorni particolari in compagnia di Beatrice e i suoi figli. spoiler 23 dicembre: Beatrice si licenzia dal Circolo Nella puntata del 23 dicembre del Paradiso delle signore vedremo che Maria si preparerà a partire per ... Leggi su kontrokultura (Di martedì 22 dicembre 2020) Glidella puntata di mercoledì 23delrivelano che tutti i protagonisti della soap opera si prepareranno a trascorrere il Natale. Umberto comprerà un regalo per Federico e chiederà a Vittorio di darglielo., invece, darà una brutta notizia a suo marito. La donna, purtroppo, non potrà tornare a casa per le feste a causa di unadi. Questo, dunque, spingerà Vittorio a trascorrere questi giorni particolari in compagnia di Beatrice e i suoi figli.23: Beatrice si licenzia dal Circolo Nella puntata del 23delvedremo che Maria si preparerà a partire per ...

Pier185647033 : RT @MarceVann: Certo carissimi, siete delle povere anime appena cadute dal Paradiso che non sanno nemmeno come si pronunci la parola MALDIC… - infoitcultura : Il Paradiso delle Signore, STOP per le feste: quando riprende e cosa lo sostituisce - infoitcultura : Il Paradiso delle Signore, anticipazioni 22 dicembre: Adelaide si vendica di Beatrice - infoitcultura : IL PARADISO DELLE SIGNORE 5 Sofia diventa davvero una Venere? - infoitcultura : Il Paradiso delle Signore 5 anticipazioni: MARTA non torna a Natale! -