Il Paradiso delle Signore, anticipazioni oggi 22 dicembre: Vittorio e Adelaide scontro diretto

Trama e anticipazioni del "Il Paradiso delle Signore" puntata di oggi: la Contessa Adelaide è furiosa prima con Beatrice poi con Vittorio. Marcello distrutto per Roberta troverà rifugio tra le braccia di Ludovica… Torna l'appuntamento quotidiano con la soap opera Il Paradiso delle Signore, in onda dal lunedì al venerdì su Rai 1 a partire dalle 15.55. La serie, ispirata a un romanzo di Emile Zola, ha sullo sfondo un nuovissimo Articolo completo: dal blog SoloDonna

