Il Paradiso delle Signore, anticipazioni 23 dicembre: niente Natale a casa per un personaggio. Pausa in arrivo (Di martedì 22 dicembre 2020) Il Paradiso delle Signore, anticipazioni 23 dicembre: cosa vedremo nell'Antiviglia di Natale con la soap? Scopriamolo insieme! Diciamo subito che Vittorio Conti riceverà una brutta notizia e Maria partirà per le vacanze. Maria torna in Sicilia per Natale, ma prima fa un regalo a Salvatore e a Rocco Le anticipazioni del 53° episodio ci dicono che anche Maria Puglisi tornerà a Partanna per trascorrere lì le vacanze di Natale. Prima però deciderà di preparare una succulento Cenone della Vigilia per Salvatore e Rocco, visto che Agnese non c'è. Pietro e Serena contro il personale del Circolo e Beatrice si licenzia Pietro e Serena avranno una diverbio con coloro che lavorano al Circolo. Beatrice assisterà e si licenzierà immediatamente.

