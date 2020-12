IL PARADISO DELLE SIGNORE 5, anticipazioni di mercoledì 23 dicembre 2020 (Di martedì 22 dicembre 2020) anticipazioni puntata de Il PARADISO DELLE SIGNORE 5 di mercoledì 23 dicembre 2020: Maria (Chiara Russo) sta per andare in Sicilia per le feste, ma prima prepara dei buonissimi piatti per la cena della vigilia di Rocco (Giancarlo Commare) e Salvatore (Emanuel Caserio). Beatrice (Caterina Bertone), che ha assistito a un litigio tra i suoi figli e il personale del Circolo, decide di lasciare il suo lavoro. Luciano (Giorgio Lupano) parla a Federico (Alessandro Fella) del dono che vuole fare a Carletto (Dylan Interlenghi), intanto anche Umberto (Roberto Farnesi) ha acquistato un dono per Federico e chiede a Vittorio (Alessandro Tersigni) di consegnarglielo. Al PARADISO arriva “Babbo Natale” con degli Elfi molto particolari: Serena (Giulia Patrignani) e ... Leggi su tvsoap (Di martedì 22 dicembre 2020)puntata de Il5 di23: Maria (Chiara Russo) sta per andare in Sicilia per le feste, ma prima prepara dei buonissimi piatti per la cena della vigilia di Rocco (Giancarlo Commare) e Salvatore (Emanuel Caserio). Beatrice (Caterina Bertone), che ha assistito a un litigio tra i suoi figli e il personale del Circolo, decide di lasciare il suo lavoro. Luciano (Giorgio Lupano) parla a Federico (Alessandro Fella) del dono che vuole fare a Carletto (Dylan Interlenghi), intanto anche Umberto (Roberto Farnesi) ha acquistato un dono per Federico e chiede a Vittorio (Alessandro Tersigni) di consegnarglielo. Alarriva “Babbo Natale” con degli Elfi molto particolari: Serena (Giulia Patrignani) e ...

redazionetvsoap : #IlParadisoDelleSignore #PDSdaily #Anticipazioni La #trama di #domani, #23dicembre - Pier185647033 : RT @MarceVann: Certo carissimi, siete delle povere anime appena cadute dal Paradiso che non sanno nemmeno come si pronunci la parola MALDIC… - infoitcultura : Il Paradiso delle Signore, STOP per le feste: quando riprende e cosa lo sostituisce - infoitcultura : Il Paradiso delle Signore, anticipazioni 22 dicembre: Adelaide si vendica di Beatrice - infoitcultura : IL PARADISO DELLE SIGNORE 5 Sofia diventa davvero una Venere? -