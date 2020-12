Il nuovo virus corre in 5 Paesi europei. Bruxelles tentenna "Frontiere aperte" (Di martedì 22 dicembre 2020) Francesca Angeli Il summit urgente senza decisioni: "Schengen resta in vigore, le restrizioni spettano ai singoli Stati". L'Oms rassicura: "La variante non è fuori controllo". Ma le Borse scendono: Milano fa -3% «Mantenere aperte le Frontiere di Schengen». La variante inglese di Sars Cov2 spaventa l'Europa ed è già presente in altri 5 Paesi, compresa l'Italia. La presidenza tedesca ieri ha convocato una riunione urgente per cercare di dare una risposta coordinata sugli ingressi nel tentativo di evitare che si ripeta quello che è accaduto all'inizio con la prima ondata in arrivo dalla Cina quando ogni paese ha fatto scelte diverse. Ma la riunione degli esperti (che fanno parte dell'Ipcr, un organo creato circa un anno fa per coordinare le azioni europee in casi di emergenze) al momento non sembra aver prodotto decisioni ... Leggi su ilgiornale (Di martedì 22 dicembre 2020) Francesca Angeli Il summit urgente senza decisioni: "Schengen resta in vigore, le restrizioni spettano ai singoli Stati". L'Oms rassicura: "La variante non è fuori controllo". Ma le Borse scendono: Milano fa -3% «Mantenereledi Schengen». La variante inglese di Sars Cov2 spaventa l'Europa ed è già presente in altri 5, compresa l'Italia. La presidenza tedesca ieri ha convocato una riunione urgente per cercare di dare una risposta coordinata sugli ingressi nel tentativo di evitare che si ripeta quello che è accaduto all'inizio con la prima ondata in arrivo dalla Cina quando ogni paese ha fatto scelte diverse. Ma la riunione degli esperti (che fanno parte dell'Ipcr, un organo creato circa un anno fa per coordinare le azioni europee in casi di emergenze) al momento non sembra aver prodotto decisioni ...

