«Il mio disprezzo: tweet della Maglie sul governo e la "storiaccia degli italiani dimenticati a Londra" (Di martedì 22 dicembre 2020) "#Il mio disprezzo": duro tweet della Maglie contro il governo e la «storiaccia degli italiani dimenticati a Londra». Gli strali della giornalista, ancora una volta, colpiscono e affondano il governo Conte. In particolare, l'opinionista tv si scaglia contro le migliaia di italiani dimenticati a Londra. Bloccati dallo stop ai voli sancito in seguito al caso "variante Covid". Un caso esploso proprio in Inghilterra. «Una storiaccia», twitta la Maglie, rilanciando le polemiche delle ultime ore sui disagi denunciati da lavoratori e studenti in trasferta, che hanno puntato il dito contro l'esecutivo ...

