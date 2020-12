Il Milan ringrazia la Juventus: rossoneri unici imbattuti in Europa (Di mercoledì 23 dicembre 2020) Record Milan: con la sconfitta della Juventus in casa contro la Fiorentina, il Milan diventa l’unica squadra imbattuta nei 5 maggiori campionati europei La Juventus incassa tre reti dalla Fiorentina in una serataccia per Cristiano Ronaldo e compagni. Lo 0-3 di questa sera è la peggiore sconfitta interna allo Juventus Stadium, nonché la peggiore degli ultimi 9 anni. Il Milan ora è l’unica squadra imbattuta nei principali cinque campionati europei. Un record che Stefano Pioli si vuole tenere stretto anche domani sera contro la Lazio. I bianconeri ora inseguono i rossoneri a sette punti di distanza. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di mercoledì 23 dicembre 2020) Record: con la sconfitta dellain casa contro la Fiorentina, ildiventa l’unica squadra imbattuta nei 5 maggiori campionati europei Laincassa tre reti dalla Fiorentina in una serataccia per Cristiano Ronaldo e compagni. Lo 0-3 di questa sera è la peggiore sconfitta interna alloStadium, nonché la peggiore degli ultimi 9 anni. Ilora è l’unica squadra imbattuta nei principali cinque campionati europei. Un record che Stefano Pioli si vuole tenere stretto anche domani sera contro la Lazio. I bianconeri ora inseguono ia sette punti di distanza. Leggi su Calcionews24.com

