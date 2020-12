Il Guardian incorona Raffaella Carrà ‘la pop star che ha insegnato la gioia del sesso’

Leggi su tvzap.kataweb

(Di martedì 22 dicembre 2020) Il giornale inglese Thetributa aun’ampia celebrazione in un lungo articolo in cui viene sottolineato anche il suo ruolo culturale quando haall’Europa ladel sesso. Il servizio nasce in concomitanza dell’uscita di un musical spagnolo ambientato durante l’epoca franchista dal titolo Explota Explota dove le canzoni dellafanno da colonna sonora e filo conduttore della storia. Illa definisce: “un’icona culturale che ha rivoluzionato l’intrattenimento italiano”.: ‘I figli non sono venuti, non mi sono accanita’ Il film di Nacho Alvarez riesce a rendere omaggio alle canzoni di successo dell’artista italiana e ilsottolinea come mentre la ...