Il Guardian | «Al pubblico non interessa se gli atleti si fanno male È il capitalismo dello sport»

(Di martedì 22 dicembre 2020) Jonathan Liew, del, ha letto l’intervista a Jan Vertonghen che ha pubblicato anche il Napolista, nella quale il difensore descrive i suoi nove mesi in campo dopo un fortissimo colpo alla testa, disorientato, quasi incosciente. Ed è andato a ripescare i commenti sui social dei tifosi del Tottenham all’epoca, che lo guardavano vagare per il campo come un oggetto estraneo. Cattivissimi: “Le gambe sono andate”, “Triste, ma non ha la più pallida idea di che giorno sia”, “Portate questo clown fuori dal mio club”, “Finito”, “Disgrazia totale”, “Vendetelo”, “Un pezzo di legno morto”, ecc. ecc. Ora sappiamo cosa stava succedendo al nazionale belga: continuava a giocare dopo quella che gli inglesi chiamano “concussion”, una commozione celebrale. Che è un argomento in prima pagina da settimane, da mesi, in Inghilterra. Tanto che in Gran Bretagna stanno proibendo il colpo ...