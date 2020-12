Il governo dice no alla proroga del blocco degli sfratti: “Così si rischia un disastro sociale” (Di martedì 22 dicembre 2020) Nessun blocco degli sfratti all’interno della legge di Bilancio. Gli emendamenti che avrebbero previsto una proroga di tre mesi sono stati infatti ritirati dal Pd, dopo che nei giorni scorsi erano stati bocciati in Senato quelli al decreto Ristori. Una decisione che, in un momento di crisi Così forte, rischia di trasformarsi in una bomba nei prossimi mesi. E che ha fatto subito scattare i rappresentanti delle categorie. Il sindacato dell’Unione Inquilini ha subito commentato con una nota ufficiale: “Si sancisce in maniera definitiva la fine della sospensione degli sfratti per famiglie, per artigiani e commercianti, per coloro che hanno un esproprio in atto. Questo in assenza di contributi affitto; di una vero piano nazionale di Edilizia residenziale ... Leggi su ilparagone (Di martedì 22 dicembre 2020) Nessunall’interno della legge di Bilancio. Gli emendamenti che avrebbero previsto unadi tre mesi sono stati infatti ritirati dal Pd, dopo che nei giorni scorsi erano stati bocciati in Senato quelli al decreto Ristori. Una decisione che, in un momento di crisiforte,di trasformarsi in una bomba nei prossimi mesi. E che ha fatto subito scattare i rappresentanti delle categorie. Il sindacato dell’Unione Inquilini ha subito commentato con una nota ufficiale: “Si sancisce in maniera definitiva la fine della sospensioneper famiglie, per artigiani e commercianti, per coloro che hanno un esproprio in atto. Questo in assenza di contributi affitto; di una vero piano nazionale di Edilizia residenziale ...

