Il figlio del giudice che condannò il Cav è stato espulso dalla magistratura | brutta storia privata

Leggi su liberoquotidiano

(Di martedì 22 dicembre 2020) Grosso imbarazzo per Antonio Esposito, ma soprattutto per suoFerdinando. Il primo èilcheSilvio Berlusocni per frode fiscale nel processo Mediaset tra mille sospetti e accuse di sentenza politica pilotata dall'alto, il secondo è pm operativo a Milano, poi trasferito a Torino e oraper una. Come riporta il Giornale, giovedì scorso la Disciplinare del Csm presieduta dal vicepresidente David Ermini ha inflitto a Esposito Junior la sanzione più pesante, la rimozione dall'ordine giudiziario (e non, come accade solitamente, con le misure più blande dell'ammonimento o della censura) a seguito della condanna penale dell'ormai ex ...