Il Ferrari Brut eletto ‘miglior bollicina italiana’ (Di martedì 22 dicembre 2020) Il Ferrari Brut è la miglior bollicina italiana secondo The Champagne & Sparkling Wine World Championships 2020. (Photo credit should read ROBYN BECK/AFP via Getty Images)In questi giorni di festa, nonostante le difficoltà del periodo, non c’è italiano che non abbia almeno una bottiglia di bollicine in frigo pronta da essere stappata, rigorosamente made in Italy. Se non ne avete ancora una, invece, dovete assolutamente recuperare, magari acquistando proprio l’etichetta vincente degli ultimi The Champagne Sparkling Wine World Championships 2020: il Ferrari Brut Trentodoc. Leggi anche – > Tik Tok, avviato procedimento contro il social: cosa rischia La miglior bollicina italiana è il Ferrari Brut Qualche giorno fa si è tenuto a New ... Leggi su ck12 (Di martedì 22 dicembre 2020) Ilè la miglioritaliana secondo The Champagne & Sparkling Wine World Championships 2020. (Photo credit should read ROBYN BECK/AFP via Getty Images)In questi giorni di festa, nonostante le difficoltà del periodo, non c’è italiano che non abbia almeno una bottiglia di bollicine in frigo pronta da essere stappata, rigorosamente made in Italy. Se non ne avete ancora una, invece, dovete assolutamente recuperare, magari acquistando proprio l’etichetta vincente degli ultimi The Champagne Sparkling Wine World Championships 2020: ilTrentodoc. Leggi anche – > Tik Tok, avviato procedimento contro il social: cosa rischia La miglioritaliana è ilQualche giorno fa si è tenuto a New ...

20 bollicine per brindare alle feste

C he si festeggi in famiglia, in video call, tra (pochi) amici o in solitudine questo 2020 merita almeno una bollicina speciale per essere salutato. Ecco 30 bottiglie speciali da regalare o regalarsi.

