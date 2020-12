Il dramma di Mauro Bellugi | amputate le gambe per il Covid

Leggi su ilnapolista

(Di martedì 22 dicembre 2020), ex difensore dell’Inter, e per un anno anche al Napoli, ha subito l’amputazione di entrambe lecome conseguenza del-19. Lo ha raccontato lui stesso in una video-chiamata con con Luca Serafini per il sito altropensiero.net.ha trovato anche il modo di scherzarci su: “Mi ha tolto anche la gamba con cui feci gol al Borussia Moenchengladbach. Prenderò quelle di Pistorius, così nei corridoi degli studi televisivi ti sorpasserò”.era stato ricoverato in ospedale il 4 novembre scorso, le sue condizioni di salute si sono aggravate nelle ultime settimane fino a richiedere l’intervento chirurgico per le complicanze. Il gol di cui parla è l’unico della sua carriera, che segnò con la maglia dell’Inter, in occasione della partita di Coppa dei Campioni ...