Il direttore di Londra-Italia Ragni: 'Niente panico, la grande fuga non c'è ma ora la Gran Bretagna è rimasta isolata' (Di martedì 22 dicembre 2020) 'No panic'. È il messaggio del direttore di Londra Italia Francesco Ragni . Che aria si respira nella City? 'Niente di così diverso da una settimana fa. C'è delusione perché dopo le misure prese a ... Leggi su leggo (Di martedì 22 dicembre 2020) 'No panic'. È il messaggio deldiFrancesco. Che aria si respira nella City? 'di così diverso da una settimana fa. C'è delusione perché dopo le misure prese a ...

Ultime Notizie dalla rete : direttore Londra Covid, direttore Londra Italia, variante Gb e Brexit doppia frustrazione Umbria Journal il sito degli umbri Variante inglese Covid, sette positivi a Napoli in un volo da Londra. Controlli a tappeto in tutta Italia

Dall'allarme in Gran Bretagna fino all'arrivo in Italia il passo è stato breve. Ora nel nostro Paese inizia la conta di quanti nostri connazionali ne sono entrati in contatto. La ...

Variante Covid, dubbi sul ritorno a scuola: domande e risposte

Gli esperti: "Tornare in classe dopo l’Epifania? Impossibile fare previsioni". I vaccini già approvati funzioneranno anche contro questo nuovo nemico ...

