Il direttore dell'Aifa: 'Il vaccino ha una soglia di efficacia altissima' (Di martedì 22 dicembre 2020) Nicola Magrini, direttore generale dell'Aifa, nel corso di una conferenza stampa sul vaccino contro il Covid ha dichiarato: "Il 95% è il dato ben noto dell'efficacia, vale a dire che nei grandi studi ... Leggi su globalist (Di martedì 22 dicembre 2020) Nicola Magrini,generale, nel corso di una conferenza stampa sulcontro il Covid ha dichiarato: "Il 95% è il dato ben noto, vale a dire che nei grandi studi ...

ilriformista : 'Il bello è che questo scandalo di dimensioni ciclopiche nuota appena appena al pelo dell’acqua. Perché ai giornali… - Daniele_Manca : Cashback: tutto quello che non va (e che non andrà nel 2021). Il #podcast del @Corriere di @Tpellizzari con… - rtl1025 : ?? #Morgan escluso dalla Giuria Televisiva per la finale di stasera di #SanremoGiovani. La decisione è stata presa i… - Magh3tto : @RadioSportiva stavo ascoltando la giurisprudenza del vostro direttore. Quindi, quando il giudice Mastrandrea ha se… - CrewCutYoutube : #Ilfattoquotidiano parla dell'ex direttore CIA, rimuovendo chirurgicamente le sue parole sugli UFOs della Marina Mi… -

Ultime Notizie dalla rete : direttore dell Il direttore dell'Humboldt Forum di Berlino: "Restituiremo le opere all'Africa" la Repubblica Vaccino Pfizer-Biontech, via libera dell’Aifa

L’annuncio è arrivato in una conferenza stampa alla presenza del presidente, Giorgio Palù, e del direttore generale ... dopo l’annuncio dell’Aifa – È ancora dura, ma ora abbiamo un’arma in più”.

Caos tamponi, il ministero smentisce la Regione Piemonte: non doveva calcolare anche i test antigenici. Ma dai prossimi giorni le regole cambiano

che invece vengono regolarmente considerati nei report settimanali dell'Istituto superiore di Sanità", ha spiegato Icardi. Subito dopo però è arrivata la precisazione del ministero: "A quanto si ...

L’annuncio è arrivato in una conferenza stampa alla presenza del presidente, Giorgio Palù, e del direttore generale ... dopo l’annuncio dell’Aifa – È ancora dura, ma ora abbiamo un’arma in più”.che invece vengono regolarmente considerati nei report settimanali dell'Istituto superiore di Sanità", ha spiegato Icardi. Subito dopo però è arrivata la precisazione del ministero: "A quanto si ...