Il Decreto Natale non cancella il Dpcm del 3 dicembre | ecco le differenze

(Di martedì 22 dicembre 2020) Ilnonildel 3, sugli spostamenti e sugli ospiti durante le festività i due testi legislativi si completano. Quindi, vediamo che cosa c’è scritto nele quello che c’è scritto nelpassato, entrambi sono compatibili e da considerare per organizzare le future giornate fino all’Epifania e anche dopo. Ripassando ilpassato, pubblicato e varato ad inizio mese (3) è importante ricordare che è valido fino al 15 gennaio. Il motivo è molto semplice, il rientro dalle feste non sarà semplice e allora si prevedeva già la possibilità di un lockdown natalizio con la conseguenza di un rientro caotico e ricco di spostamenti e assembramenti, soprattutto ...

La7tv : #ottoemezzo Massimo #Cacciari: 'Il Paese è stremato anche perché non vede il dopo'. Poi si scaglia contro le misure… - SkySport : Decreto Natale, le Faq del Governo su visite ai parenti e spostamenti durante le feste - ilpost : Le risposte del governo alle domande sul periodo di Natale - ComuneAnacapri : Seguendo il link troverete le risposte alle domande più frequenti sul decreto Natale #anacapri - madliber : RT @Giacinto_Bruno: Decreto Natale: governo aggiorna le FAQ -

Ultime Notizie dalla rete : Decreto Natale

Vediamo come sono spiegati gli spostamenti all'interno del Decreto Natale e del Dpcm del 3 dicembre, i due testi infatti si integrano.La repubblica di San Marino ha fatto marcia indietro dopo che il decreto di Natale aveva scatenato pesanti polemiche in Italia, chiusa per lockdown. Tra titoli di giornali e sbigottimento nei palazzi ...