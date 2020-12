Il Coni ha salvato la faccia al calcio italiano. Servivano tre gradi di giudizio per stabilire l’ovvio? (Di martedì 22 dicembre 2020) Il primo commento da fare è: Servivano davvero quasi tre mesi e tre gradi giudizio per stabilire l’ovvio, ovvero che il Napoli fosse stato impossibilitato a partire per Torino? C’è voluto il terzo grado di giudizio, c’è voluto il Collegio di garanzia del Coni per salvare la faccia al calcio italiano. Per ricordare che un protocollo tra privati – sia pure vidimato dal governo – è carta straccia di fronte all’autorità sanitaria nazionale e che in piena pandemia – con tutto il mondo angosciato in ginocchio per il Covid-19 – la salute pubblica è decisamente più importante rispetto alla regolarità di un campionato di calcio. Sono stati mesi imbarazzanti per il calcio ... Leggi su ilnapolista (Di martedì 22 dicembre 2020) Il primo commento da fare è:davvero quasi tre mesi e treper, ovvero che il Napoli fosse stato impossibilitato a partire per Torino? C’è voluto il terzo grado di, c’è voluto il Collegio di garanzia delper salvare laal. Per ricordare che un protocollo tra privati – sia pure vidimato dal governo – è carta straccia di fronte all’autorità sanitaria nazionale e che in piena pandemia – con tutto il mondo angosciato in ginocchio per il Covid-19 – la salute pubblica è decisamente più importante rispetto alla regolarità di un campionato di. Sono stati mesi imbarazzanti per il...

Malagò: “Siamo nel caos da 2 anni , era impossibile fare ...

salvo qualche rara eccezione”. Le rare eccezioni sono quell che non voteranno per lui il 13 maggio a Milano alle elezioni del Coni (ma bisognerà vedere se alcuni presidenti federali voterammo per la ...

