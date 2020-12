Il Coni ha ricordato che per la legge italiana Paratici non è più importante di Mattarella (Di martedì 22 dicembre 2020) Dunque avevamo ragione noi. Noi, che sin dal giorno dopo o quasi di quel quattro ottobre, quando il Napoli non si presentò a Torino per espressa indicazione delle due ASL competenti, sostenemmo che di fronte alla richiesta dell’autorità sanitaria dovevamo obbedire. Dovremmo essere contenti per la ferita sanata, per l’onore perduto ritrovato, perché giustizia è stata fatta. Dunque avevamo ragione noi, anzi aveva ragione Giulio Andreotti quando sussurrava con un sorrisetto maligno che a pensar male si fa peccato. Ma la decisione della “Cassazione” sportiva, il Collegio di garanzia dello sport, non sana in realtà il vulnus aperto con le due scandalose sentenze. Anzi aggrava la crisi del sistema di potere dell’industria del calcio nelle sue proiezioni istituzionali. Cosa dovrebbe pensare un cittadino se il giudice o il pretore del suo paese amministrasse la giustizia non nel nome del ... Leggi su ilnapolista (Di martedì 22 dicembre 2020) Dunque avevamo ragione noi. Noi, che sin dal giorno dopo o quasi di quel quattro ottobre, quando il Napoli non si presentò a Torino per espressa indicazione delle due ASL competenti, sostenemmo che di fronte alla richiesta dell’autorità sanitaria dovevamo obbedire. Dovremmo essere contenti per la ferita sanata, per l’onore perduto ritrovato, perché giustizia è stata fatta. Dunque avevamo ragione noi, anzi aveva ragione Giulio Andreotti quando sussurrava con un sorrisetto maligno che a pensar male si fa peccato. Ma la decisione della “Cassazione” sportiva, il Collegio di garanzia dello sport, non sana in realtà il vulnus aperto con le due scandalose sentenze. Anzi aggrava la crisi del sistema di potere dell’industria del calcio nelle sue proiezioni istituzionali. Cosa dovrebbe pensare un cittadino se il giudice o il pretore del suo paese amministrasse la giustizia non nel nome del ...

