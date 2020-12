Il comunicato ufficiale del Collegio di Garanzia: “Ricorso accolto, annullata senza rinvio la decisione d’Appello” (Di martedì 22 dicembre 2020) Il CONI, sui propri canali ufficiali, ha pubblicato il comunicato ufficiale che contiene la decisione del Collegio di Garanzia sul caso Juve-Napoli. Il Collegio di Garanzia, all’esito dell’udienza a Sezioni Unite tenutasi oggi, ha accolto il Ricorso presentato dalla società S.S.C. Napoli S.p.A. contro la Federazione Italiana Giuoco Calcio e, per l’effetto, ha annullato senza rinvio la decisione Corte Sportiva d’Appello presso la FIGC, adottata con C.U. n. 14 del 10 novembre 2020, confermativa della decisione del Giudice Sportivo Nazionale presso la Lega Nazionale Professionisti di Serie A, adottata con C.U. n. 65 del 14 ottobre 2020 (anche essa oggetto ... Leggi su ilnapolista (Di martedì 22 dicembre 2020) Il CONI, sui propri canali ufficiali, ha pubblicato ilche contiene ladeldisul caso Juve-Napoli. Ildi, all’esito dell’udienza a Sezioni Unite tenutasi oggi, hailpresentato dalla società S.S.C. Napoli S.p.A. contro la Federazione Italiana Giuoco Calcio e, per l’effetto, ha annullatolaCorte Sportivapresso la FIGC, adottata con C.U. n. 14 del 10 novembre 2020, confermativa delladel Giudice Sportivo Nazionale presso la Lega Nazionale Professionisti di Serie A, adottata con C.U. n. 65 del 14 ottobre 2020 (anche essa oggetto ...

UFFICIALE – Napoli, accolto il ricorso: “Juventus-Napoli si rigiocherà, tolto anche il punto di penalizzazione”

Il Collegio di Garanzia del Coni ha accolto il ricorso del Napoli riguardo la penalizzazione per il match contro la Juventus. Ecco il comunicato ...

