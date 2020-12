Il caso Rabiot: ora è squalificato ma potrebbe giocare. La Juve lo lascia in tribuna nel dubbio (Di martedì 22 dicembre 2020) Adrien Rabiot non appare in distinta poiché sconta la squalifica in seguito alla pubblicazione del provvedimento definitivo di giustizia sportiva relativo a Juventus-Napoli del 4 ottobre. Con questa nota, apparsa sui canali ufficiali della Juventus, il club ha fatto sapere che il centrocampista francese non sarà della partita di stasera. Eppure, in teoria dovrebbe essere a disposizione di Pirlo, dal momento che le sentenze sono esecutive dal giorno successivo all’emanazione. Quindi, Rabiot avrebbe dovuto saltare la prossima gara, contro l’Udinese. Resta da comprendere se la giornata scontata sarà considerata questa o la prossima, in attesa di una comunicazione ufficiale. L'articolo ilNapolista. Leggi su ilnapolista (Di martedì 22 dicembre 2020) Adriennon appare in distinta poiché sconta la squalifica in seguito alla pubblicazione del provvedimento definitivo di giustizia sportiva relativo antus-Napoli del 4 ottobre. Con questa nota, apparsa sui canali ufficiali dellantus, il club ha fatto sapere che il centrocampista francese non sarà della partita di stasera. Eppure, in teoria dovrebbe essere a disposizione di Pirlo, dal momento che le sentenze sono esecutive dal giorno successivo all’emanazione. Quindi,avrebbe dovuto saltare la prossima gara, contro l’Udinese. Resta da comprendere se la giornata scontata sarà considerata questa o la prossima, in attesa di una comunicazione ufficiale. L'articolo ilNapolista.

