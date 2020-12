Il carabiniere che si è costituito dopo aver investito e ucciso un uomo che andava a lavoro in bici (Di martedì 22 dicembre 2020) Si è presentato spontaneamente in caserma il pirata della strada di Fontanella (Bergamo): dopo aver travolto un 38enne non si era fermato a prestare soccorso ed era fuggito Leggi su today (Di martedì 22 dicembre 2020) Si è presentato spontaneamente in caserma il pirata della strada di Fontanella (Bergamo):travolto un 38enne non si era fermato a prestare soccorso ed era fuggito

Today_it : Il carabiniere che si è costituito dopo aver investito e ucciso un uomo che andava a lavoro in bici - PalermoToday : Il carabiniere che si è costituito dopo aver investito e ucciso un uomo che andava a lavoro in bici… - bonanniandrea1 : @maxperri71 @GuidoCrosetto @martinoloiacono @davidallegranti Mi viene quella battuta sentita in un film... chissà p… - cristi_stark : Il carabiniere che al bar sta leggendo l’ordinanza ai suoi colleghi mi da molta fiducia sul fatto che non capiscono niente neanche loro!! - jisoodinazareth : Quando mi cade l’occhio sulle fototessere che ho fatto per la patente mi viene da piangere perché sono venuto davve… -