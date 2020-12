Ida Platano presa di mira dagli haters | Parole irripetibili fuori Uomini e Donne

Leggi su giornal

(Di martedì 22 dicembre 2020) Idavienedie durante la giornata di oggi mostra nelle sue storie Instagram leche ha ricevuto. La ex dama ditorna così a far parlare di lei e viene sommersa di messaggi negativi dalle tantissime persone che, non approvano il gesto fatto nel programma. Nelle scorse settimana infatti, Idaha deciso di spedire all’interno del talk show di Maria De Filippi la fede che Riccardo Guarnieri le aveva regalato lo scorso anno. La loro storia d’amore ormai giunta al termine ha visto così il ritorno del cavaliere nel trono over e la scelta dell’ex dama di rimanere, almeno per ora, lontano dallo studio di Cinecittà. Il gesto fatto da Ida però, ha scatenato ...