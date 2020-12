Icardi: “Il Covid Hospital del Valentino non chiuderà” (Di martedì 22 dicembre 2020) Smentisce le voci dei giorni scorsi che parlavano di una possibile chiusura del Covid Hospital allestito al Parco del Valentino per i pazienti a bassa intensità. “Nessuno ha intenzione di chiudere” ribadisce l’assessore alla Sanità della Regione Piemonte, Luigi Genesio Icardi, rispondendo a una interrogazione del consigliere Pd Diego Sarno. “Nelle ultime quattro settimane – ha precisato Icardi – sono state dimesse dagli ospedali oltre 1.500 persone, quindi c’è stata una riduzione importante della pressione sulle strutture ospedaliere. Inoltre – ha aggiunto – il Valentino nasce per trattare soggetti a media e bassa complessità e sin dall’inizio ha gestito circa 50 pazienti provenienti da tutto il Piemonte in un momento di pressione elevata sugli ospedali. La tipologia dei pazienti ... Leggi su nuovasocieta (Di martedì 22 dicembre 2020) Smentisce le voci dei giorni scorsi che parlavano di una possibile chiusura delallestito al Parco delper i pazienti a bassa intensità. “Nessuno ha intenzione di chiudere” ribadisce l’assessore alla Sanità della Regione Piemonte, Luigi Genesio, rispondendo a una interrogazione del consigliere Pd Diego Sarno. “Nelle ultime quattro settimane – ha precisato– sono state dimesse dagli ospedali oltre 1.500 persone, quindi c’è stata una riduzione importante della pressione sulle strutture ospedaliere. Inoltre – ha aggiunto – ilnasce per trattare soggetti a media e bassa complessità e sin dall’inizio ha gestito circa 50 pazienti provenienti da tutto il Piemonte in un momento di pressione elevata sugli ospedali. La tipologia dei pazienti ...

