I vecchi smartphone Android potranno continuare a navigare sicuri (Di martedì 22 dicembre 2020) (Foto: Google)Milioni di vecchi smartphone Android inchiodati ancora alla versione Nougat 7.1.1 o precedenti guardavano al prossimo settembre 2021 con terrore: in quella data, infatti, non sarebbero stati più in grado di navigare su una grande porzione di web sicura. Ma la società nonprofit Let’s Encrypt che si occupa proprio di certificare siti web ha annunciato di aver trovato una soluzione pensata appositamente per questi dispositivi, rimandando la data fatidica di altri tre anni. Un guadagno importante, visto che la vita degli smartphone non è infinita con gli aggiornamenti che vanno lentamente a scemare fino ad arrestarsi, abbandonando gli utenti e lasciando esposti a gravi rischi milioni di dispositivi ancora funzionanti senza problemi. Per avere un’idea di quanto siano ancora diffuse le versioni ... Leggi su wired (Di martedì 22 dicembre 2020) (Foto: Google)Milioni diinchiodati ancora alla versione Nougat 7.1.1 o precedenti guardavano al prossimo settembre 2021 con terrore: in quella data, infatti, non sarebbero stati più in grado disu una grande porzione di web sicura. Ma la società nonprofit Let’s Encrypt che si occupa proprio di certificare siti web ha annunciato di aver trovato una soluzione pensata appositamente per questi dispositivi, rimandando la data fatidica di altri tre anni. Un guadagno importante, visto che la vita deglinon è infinita con gli aggiornamenti che vanno lentamente a scemare fino ad arrestarsi, abbandonando gli utenti e lasciando esposti a gravi rischi milioni di dispositivi ancora funzionanti senza problemi. Per avere un’idea di quanto siano ancora diffuse le versioni ...

