I ricordi di Guido De Angelis | un lungo viaggio nei ricordi dai Beatles a Chinaglia

(Di martedì 22 dicembre 2020) C'era un ragazzo che come me amava la Lazio e Long John . È il titolo dell'ultima fatica diDe, storico conduttore radiofonico romano di fede laziale fondatore della rivista Lazialità e ...

Una militanza civile e sociale, la sua, iniziata in gioventù, con la partecipazione ai Comitati per la campagna elettorale del 48. Il ricordo di Corrado (Cei) e Viganò ...C’era un ragazzo che come me amava la Lazio e Long John. È il titolo dell’ultima fatica di Guido De Angelis, storico conduttore radiofonico romano di fede laziale fondatore ...