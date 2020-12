“I pronomi gender? Sono un incubo” Elon Musk fa infuriare il mondo Lgbt

(Di martedì 22 dicembre 2020) Roma, 22 dic – L’eccentrico Ceo di Teslaè finito sotto il fuoco incrociato della comunitàinternazionale per avere espresso la propria opinione contro le persone che specificano i propridi genere nelle biografie social. La moda deinelle bio E’ infatti consuetudine che le persone affette da disforia di genere, più comunemente noti come trans, o le persone non-binarie, cioè coloro che non si identificano strettamente o completamente al genere maschile o al genere femminile, indichino nelle biografie dei profili social il pronome (maschile, femminile, neutro, spesso anche inventato storpiando la propria lingua) con cui vogliono essere chiamati. Secondo la solita arcobalenata visione del, chi volesse ...

