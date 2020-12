I migliori orologi da uomo di lusso

Leggi su gqitalia

(Di martedì 22 dicembre 2020) Gli, specie se di, non sono tutti uguali: da una parte ci sono loro, le icone, intramontabili e spesso irraggiungibili, dall'altra tutti gli altri, quelli che ci provano, ma a essere eletti a statu symbol immediatamente riconoscibile ancora non ci sono arrivati. Ma quali sono gliche fanno subito colpo, anche su chi non può certo definirsi un esperto del settore? Nautilus di Patek Philippe Dal 1976, anno della sua creazione, è uno degli emblemi assoluti del concetto disportivo elegante grazie all'architettura a oblò della cassa e il quadrante con motivo orizzontale a rilievo, abbinati a una lunetta dalla forma ottagonale arrotondata. Diverse le versioni disponibili: in acciaio, oro rosa, oro bianco o in versione bitonale, con o senza complicazioni, ma la classica versione da 40 mm in ...