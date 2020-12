“I medici che rifiutano il vaccino dovrebbero cambiare mestiere” dice Massimo Galli (Di martedì 22 dicembre 2020) Massimo Galli, primario del reparto di Malattie Infettive dell’Ospedale Sacco di Milano, si scaglia contro i medici che non vogliono sottoporsi al vaccino anti-Covid: “Chi si rifiuta deve cambiare mestiere”. Il vaccino anti-Covid prodotto da Pfizer si avvia verso l’ok definitivo da parte dell’Ema, che dovrebbe portare all’inizio della campagna vaccinale europea fissato per il L'articolo proviene da Leggilo.org. Leggi su leggilo (Di martedì 22 dicembre 2020), primario del reparto di Malattie Infettive dell’Ospedale Sacco di Milano, si scaglia contro iche non vogliono sottoporsi alanti-Covid: “Chi si rifiuta deve”. Ilanti-Covid prodotto da Pfizer si avvia verso l’ok definitivo da parte dell’Ema, che dovrebbe portare all’inizio della campagna vaccinale europea fissato per il L'articolo proviene da Leggilo.org.

Ultime Notizie dalla rete : medici che Massimo Galli contro i medici che non vogliono vaccinarsi: "Cambiate mestiere" ilGiornale.it Odontoiatri siciliani a Razza: “Vaccino anche per noi”

Al termine di una assemblea che ha visto riuniti i rappresentanti delle Cao (Commissioni Albo Odontoiatri) degli Ordini professionali dei medici e odontoiatri di tutta la Sicilia, è stato deciso di ...

