I Gullah | storia | cultura e identità

Leggi su periodicodaily

(Di martedì 22 dicembre 2020) Il popolodella Carolina del Sud e della Georgia ha unae laaffascinante. Conosciuto anche come Geechee, idiscendono da schiavi africani e sono famosi per la capacità di coltivare colture fondamentali come il riso. Grazie al loro posizionamento geografico, la lorosi è salvaguardata, in quanto isolata dalla società bianca, preservando le