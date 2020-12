I grillini sono scappati ovunque: in 55 hanno già lasciato il M5S. E meno male che erano coerenti (Di martedì 22 dicembre 2020) Prendete nota: 36, 19 e 5. Chi vuole, può giocarli anche al lotto (non si sa mai). Ma per questi numeri c’entra più la politica che la cabala. Indicano rispettivamente, infatti, l’emorragia dei parlamentari grillini dall’inizio della legislatura. Il primo totalizza i transfughi della Camera, il secondo quelli del Senato mentre il terzo è riferito alle Stelle, simbolo del movimento fondato da Beppe Grillo e Gianroberto Casaleggio. In tutto (escluso l’ultimo) fa 55. Un esercito di peones che in questi due anni e mezzo di legislatura ha fatto la valigia per approdare su altri lidi politici, ivi compresi quelli dei quali avevano detto peste e corna fino a qualche ora prima. È la risposta alle promesse tradite dai capi I grillini sono praticamente ovunque, tranne che nei gruppi delle minoranze alloglotte. Fossero stati ... Leggi su secoloditalia (Di martedì 22 dicembre 2020) Prendete nota: 36, 19 e 5. Chi vuole, può giocarli anche al lotto (non si sa mai). Ma per questi numeri c’entra più la politica che la cabala. Indicano rispettivamente, infatti, l’emorragia dei parlamentaridall’inizio della legislatura. Il primo totalizza i transfughi della Camera, il secondo quelli del Senato mentre il terzo è riferito alle Stelle, simbolo del movimento fondato da Beppe Grillo e Gianroberto Casaleggio. In tutto (escluso l’ultimo) fa 55. Un esercito di peones che in questi due anni e mezzo di legislatura ha fatto la valigia per approdare su altri lidi politici, ivi compresi quelli dei quali avevano detto peste e corna fino a qualche ora prima. È la risposta alle promesse tradite dai capi Ipraticamente, tranne che nei gruppi delle minoranze alloglotte. Fossero stati ...

Moon13_me : @kiaro_oscuro @LegaSalvini Sicuramente “grillini” non dormo la notte per il cambiamento climatico. Per non parlare… - ClaudioMori7 : RT @gps72: Ricordiamo sempre che i grillini sono quelli che han candidato ed eletto “incapaci”, per tagliare il parlamento di 300 “incapaci… - Paroledipaola : @ManuelaBellipan Posso dire che mi sono iscritta per il #senzadime e ho accettato di malavoglia, per fermare Salv1n… - nio_fivestars : RT @laura_maffi: Per colpa di quegli 'incapaci' dei grillini, lo spread è a 110 Non ci sono più i capaci di una volta....quando lo spread e… - danieledv79 : @donnadeipegni @evamarghe I grillini sono pessimi, da Leu non mi aspetto nulla, se non le solite parole. -

Nell'incontro con la delegazione grillina, coordinata dal ministro della Giustizia Alfonso Bonafede, il premier ha illustrato la proposta italiana sul Recovery: 6 missioni, che si articolano in 18 ...

Albero di Natale della Apple a scuola a Melzo: scoppia la polemica

Incredibile l’attacco del Consigliere grillino Mammì ad un’eccellenza riconosciuta a ... Dal 2018, anno di inaugurazione con l’ex Ministro Bussetti di questo progetto, le iscrizioni sono aumentate del ...

