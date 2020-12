Hyrule Warriors: L’era della calamità | Il prequel di Breath of the Wild risponde agli interrogativi dei fan, ma il gameplay può risultare un po’ ripetitivo (Di martedì 22 dicembre 2020) Hyrule Warriors: L’era della calamità è uno spin off di Zelda prodotto da Tecmo Koei che promette risposte a tutti i fan di Breath of the Wild che speravano di scoprire cosa fosse successo nel passato di Link, prima degli eventi narrati nell’ultimo capitolo della saga: torniamo indietro nel tempo e prepariamoci a rivivere le gesta degli antichi eroi. Ci troviamo, dal punto di vista narrativo, davanti quindi a un capitolo ufficiale della saga ma con un gameplay totalmente diverso – Il termine tecnico per questa tipologia è Musou, ovvero un picchiaduro dove bisogna affrontare ondate e ondate di nemici – che ha il compito di portare il giocatore agli eventi iniziali di Breath of the ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 22 dicembre 2020)è uno spin off di Zelda prodotto da Tecmo Koei che promette risposte a tutti i fan diof theche speravano di scoprire cosa fosse successo nel passato di Link, prima degli eventi narrati nell’ultimo capitolosaga: torniamo indietro nel tempo e prepariamoci a rivivere le gesta degli antichi eroi. Ci troviamo, dal punto di vista narrativo, davanti quindi a un capitolo ufficialesaga ma con untotalmente diverso – Il termine tecnico per questa tipologia è Musou, ovvero un picchiaduro dove bisogna affrontare ondate e ondate di nemici – che ha il compito di portare il giocatoreeventi iniziali diof the ...

The Legend of Zelda: Breath of the Wild e Hyrule Warriors: l'era della calamità hanno per la prima volta dato una voce alla principessa Zelda, l'eroina di Hyrule che cerca ti tenere a bada l

