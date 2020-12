Huawei Italia si prepara al 2021 con un nuovo ad (e non solo) (Di martedì 22 dicembre 2020) Dopo il difficile 2020, Huawei Italia ha deciso che è tempo di cambiare. Al quartier generale di Shenzhen non pare essere piaciuta la gestione di Thomas Miao. Dopo tre anni alla guida di Huawei Italia, l’amministratore delegato — in questi ultimi mesi tenuto al riparo dai riflettori — è stato spostato in Canada. Al suo posto arriverà a gennaio Wilson Wang, che ha alle spalle una lunga esperienza in mercati difficili come quello egiziano. A rivelarlo è Repubblica, che sottolinea come il nuovo manager sia “determinato a migliorare la posizione del colosso cinese” del 5G “in Italia”. La scelta di un nuovo amministratore delegato è “la prima mossa” di Huawei Italia, continua il quotidiano diretto da Maurizio Molinari, che sottolinea come ... Leggi su formiche (Di martedì 22 dicembre 2020) Dopo il difficile 2020,ha deciso che è tempo di cambiare. Al quartier generale di Shenzhen non pare essere piaciuta la gestione di Thomas Miao. Dopo tre anni alla guida di, l’amministratore delegato — in questi ultimi mesi tenuto al riparo dai riflettori — è stato spostato in Canada. Al suo posto arriverà a gennaio Wilson Wang, che ha alle spalle una lunga esperienza in mercati difficili come quello egiziano. A rivelarlo è Repubblica, che sottolinea come ilmanager sia “determinato a migliorare la posizione del colosso cinese” del 5G “in”. La scelta di unamministratore delegato è “la prima mossa” di, continua il quotidiano diretto da Maurizio Molinari, che sottolinea come ...

Ultime Notizie dalla rete : Huawei Italia Huawei Italia si prepara al 2021 con un nuovo ad (e non solo) Formiche.net Huawei Mate 40 Pro+ è lo smartphone con la migliore fotocamera al mondo, secondo DxOMark

Lo smartphone con la fotocamera migliore al mondo è il top di gamma Huawei Mate 40 Pro+, ecco il verdetto di DxOMark!

L'amministrazione USA mette mano al portafoglio: niente più tecnologia cinese nelle nostre reti

Tanto Huawei come ZTE sono state indicate dalla FCC americana come ... La visione di Ericsson 18 DIC TP-Link Italia cresce del 60%, il fatturato raggiunge quota 50 milioni Canon EOS R5, big megapixel ...

Tanto Huawei come ZTE sono state indicate dalla FCC americana come ... La visione di Ericsson 18 DIC TP-Link Italia cresce del 60%, il fatturato raggiunge quota 50 milioni Canon EOS R5, big megapixel ...