Huawei: ecco la soluzione per i regali di Natale last minute! (Di martedì 22 dicembre 2020) Ancora per pochi giorni si può approfittare degli sconti fino al 50% su tantissimi prodotti disponibili sullo store online di Huawei Sono disponibili ancora per alcuni giorni gli sconti Huawei dedicati all'ecosistema dell'azienda. Inoltre, fino al 31 Dicembre 2020 continuano i regali speciali messi in palio sullo store online Huawei AppGallery. La promo dedicata a notebook vede in sconto del 25% il nuovissimo Huawei Matebook X Pro 2020, disponibile al prezzo di 1.499 euro, invece che 1.999 euro. Con un'ottima portabilità e un design compatto, questo notebook professionale è dotato di un processore Intel di decima generazione. Le offerte continuano con il comparto audio. Fino alla vigilia di Natale sono in sconti le Huawei FreeBuds Pro, gli auricolari TWS dal ...

