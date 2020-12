Hollywood homicide film stasera in tv 22 dicembre | cast | trama | streaming

Leggi su cubemagazine

(Di martedì 22 dicembre 2020)è ilin tv martedì 222020 in onda in seconda serata su Rete 4. Di seguito ecco scheda,, trailer dele dove vederlo in. SCOPRI COSA C’È IN TVin tv:La regia è di Ron Shelton. Ilè composto da Harrison Ford, Josh Hartnett, Lena Olin, Bruce Greenwood, Isaiah Washington, Lolita Davidovich, Keith David, Master P, Dwight Yoakam, Martin Landau.in tv:Joe Gavilan (Harrison Ford) è un detective della squadra omicidi del ...