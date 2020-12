Hockey pista, Serie A1: programma, orari e tv dei recuperi della quarta giornata (Di martedì 22 dicembre 2020) Prima del Natale, ancora un’ultima serata di gol ed emozioni. La Serie A1 di Hockey pista sta cercando in tutti i modi di recuperare il tempo perduto, tanto che stasera propone in agenda due recuperi della quarta giornata della stagione regolare 2020/2021. A disputarsi saranno i match che vedranno impegnate, dalle ore 20.45, rispettivamente Forte dei Marmi-Montebello e Monza-Follonica, mentre l’incontro fra Scandiano e Grosseto, inizialmente inserito anch’esso nella tabella oraria odierna è stato rinviato a data da destinarsi. Due confronti quindi molto importanti, che riguardano squadre impegnate un po’ a tutte le latitudini di una classifica di fatto spezzata in due, ma che conserva imprevedibilità e fascino. Andiamo di seguito a ... Leggi su oasport (Di martedì 22 dicembre 2020) Prima del Natale, ancora un’ultima serata di gol ed emozioni. LaA1 dista cercando in tutti i modi di recuperare il tempo perduto, tanto che stasera propone in agenda duestagione regolare 2020/2021. A disputarsi saranno i match che vedranno impegnate, dalle ore 20.45, rispettivamente Forte dei Marmi-Montebello e Monza-Follonica, mentre l’incontro fra Scandiano e Grosseto, inizialmente inserito anch’esso nella tabellaa odierna è stato rinviato a data da destinarsi. Due confronti quindi molto importanti, che riguardano squadre impegnate un po’ a tutte le latitudini di una classifica di fatto spezzata in due, ma che conserva imprevedibilità e fascino. Andiamo di seguito a ...

L’Ausl manda in quarantena fiduciaria tutto il roster Salta il recupero di questa sera con il Grosseto

