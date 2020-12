Hockey ghiaccio, ICE League 2020-2021: Bolzano si fa riprendere nel finale e perde all’overtime a Villach (Di martedì 22 dicembre 2020) L’HCB Alto Adige Alperia getta alle ortiche una vittoria che sentiva già sua e, prima si fa riacciuffare a pochi secondi dalla fine dell’incontro, quindi cede all’overtime in casa di Villach, venendo raggiunto dal Fehervar in vetta alla classifica generale della ICE Hockey League 2020-2021, ma con ben cinque match giocati in meno. VSV Villach – HCB Alto Adige Alperia 2-1 dopo overtime; la sfida si sblocca subito, con Insam che, dopo appena 6:42, insacca l’1-0 su assist di Plastino che conferma il suo ottimo momento di forma. Il match prosegue con Bolzano che prova a gestire la situazione, ma a soli 43 secondi dal termine Pollastrone su assist di Collins pareggia i conti ed è 1-1. Si va, quindi, all’overtime e Allard segna la rete ... Leggi su oasport (Di martedì 22 dicembre 2020) L’HCB Alto Adige Alperia getta alle ortiche una vittoria che sentiva già sua e, prima si fa riacciuffare a pochi secondi dalla fine dell’incontro, quindi cedein casa di, venendo raggiunto dal Fehervar in vetta alla classifica generale della ICE, ma con ben cinque match giocati in meno. VSV– HCB Alto Adige Alperia 2-1 dopo overtime; la sfida si sblocca subito, con Insam che, dopo appena 6:42, insacca l’1-0 su assist di Plastino che conferma il suo ottimo momento di forma. Il match prosegue conche prova a gestire la situazione, ma a soli 43 secondi dal termine Pollastrone su assist di Collins pareggia i conti ed è 1-1. Si va, quindi,e Allard segna la rete ...

