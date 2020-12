Ho rinunciato al vaccino antinfluenzale | la mia esperienza col sistema sanitario lombardo

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di martedì 22 dicembre 2020) Milano, novembre inoltrato. Ti chiama il tuo medico per dirti che deve disdire l’appuntamento. I vaccini antinfluenzali che aveva ordinato non sono arrivati: forse la settimana prossima. Passa una settimana, poi due, poi tre, ma le dosi non arrivano: pare che la regione Lombardia non sia riuscita a procurarsele. A metà dicembre il medico suggerisce di contattare il centro prenotazioni del: pare che i vaccini ci siano, anche se a lui non li hanno mandati. E le cose stanno proprio così. Dal suo sito la regione ti invita a prenotare il tuoe cerca di convincerti che sarebbe proprio una buona idea: “In questo contesto, la vaccinazioneè un alleato importante e risulta fondamentale per le persone ad alto rischio, sia per la ...