Highlights e gol Arsenal-Manchester City 1-4: Carabao Cup 2020/2021 (VIDEO) (Di martedì 22 dicembre 2020) Finisce 1-4 la sfida dei quarti di finale di Carabao Cup tra Arsenal e Manchester City. Dominio assoluto dei citizienzs che passano al 3? con Gabriel Jesus. Al 32? Lacazette, nell’unico tiro in porta della partita dei Gunners, trova il gol del momentaneo pareggio. L’illusione dura fino al 54? quando Runarsson fa una papera enorme sulla punizione di Mahrez. Al 59? Foden trova il gol del 3-1 e al 73? arriva anche il gol di Laporte. Qui sotto il VIDEO con gli Highlights e i gol: SportFace. Leggi su sportface (Di martedì 22 dicembre 2020) Finisce 1-4 la sfida dei quarti di finale diCup tra. Dominio assoluto dei citizienzs che passano al 3? con Gabriel Jesus. Al 32? Lacazette, nell’unico tiro in porta della partita dei Gunners, trova il gol del momentaneo pareggio. L’illusione dura fino al 54? quando Runarsson fa una papera enorme sulla punizione di Mahrez. Al 59? Foden trova il gol del 3-1 e al 73? arriva anche il gol di Laporte. Qui sotto ilcon glie i gol: SportFace.

sportli26181512 : Empoli-Reggiana 0-0: La sfida tra Empoli e Reggiana, match valido per la quattordicesima giornata della Serie B, fi… - sportli26181512 : FC Twente-Sparta Rotterdam 0-2: Importante successo fuori casa dello Sparta Rotterdam sul Twente. Nel match valevol… - alexnegri7 : @elparon1899 Ho pensato la stessa cosa! Negli highlights di Sassuolo - Milan non c’era traccia nemmeno del gol annu… - violamad79 : Vedo ora gli highlights??Dusan che dopo il gol si butta a terra nello stesso identico modo che fece il troiaio a San… - JManiaSite : Brutta sconfitta per la Juve in casa contro la Fiorentina: il nostro migliore in campo è #deLigt, il peggiore… -