Highlights Brindisi-Oostende 93-81 | basket Champions League 2020 2021 VIDEO

Leggi su sportface

(Di mercoledì 23 dicembre 2020) Glidiche vince controper 93-81 nel match valido per la quarta giornata del girone H di. I pugliesi ottengono la terza vittoria all’interno della competizione, agganciando in testa il San Pablo e Burgos e facendo un altro passo verso il passaggio del turno. La compagine belga regge bene fino a inizio quarto quarto, quando viene totalmente piallata dalla Happy Casa: 16-4 il parziale a favore diall’interno dei primi 4 minuti dell’ultimo quarto. Per il resto, non è una sorpresa l’ennesima prestazione monstre di D’Angelo Harrison: 34 punti con 10 su 22 dal campo, ma soprattutto 6 su 12 dall’arco e zero palle perse. A dare manforte altri quattro giocatori in doppia cifra, mentre per gli ...