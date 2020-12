Halo Infinite rinviato: per 343 Industries 'ne varrà la pena' (Di martedì 22 dicembre 2020) Attraverso un post pubblicato su Halo Waypoint, il capo dello studio di 343 Industries Bonnie Ross ha parlato della delusione dei fan per la finestra di lancio di Halo Infinite annunciata recetemente, ma ha affermato che dietro il rinvio c'è un motivo ben preciso. Il post di Waypoint include aggiornamenti sulla Master Chief Collection, la comunità di Halo eSport e persino il prossimo programma televisivo di Halo, ma si chiude con un messaggio dal capo dello studio Bonnie Ross. Sebbene il messaggio sia incentrato sui successi dello studio del 2020, comprese cinque uscite come parte della Master Chief Collection su PC, Ross tocca anche la conversazione sul rinvio di Infinite. "Il 2021 sarà un grande anno per il franchise di Halo", dice Ross. "Come ... Leggi su eurogamer (Di martedì 22 dicembre 2020) Attraverso un post pubblicato suWaypoint, il capo dello studio di 343Bonnie Ross ha parlato della delusione dei fan per la finestra di lancio diannunciata recetemente, ma ha affermato che dietro il rinvio c'è un motivo ben preciso. Il post di Waypoint include aggiornamenti sulla Master Chief Collection, la comunità dieSport e persino il prossimo programma televisivo di, ma si chiude con un messaggio dal capo dello studio Bonnie Ross. Sebbene il messaggio sia incentrato sui successi dello studio del 2020, comprese cinque uscite come parte della Master Chief Collection su PC, Ross tocca anche la conversazione sul rinvio di. "Il 2021 sarà un grande anno per il franchise di", dice Ross. "Come ...

