Ha vinto 100mila euro al Superenalotto e non lo sa. Se non si presenta perde il premio. Controllate il codice della giocata (Di martedì 22 dicembre 2020) ANCONA Nel caso in cui sabato mattina aveste giocato una schedina del Superenalotto alla Tabaccheria di Mario Barca e Paolo Vignoni, in via Veneto, forse è davvero il caso che controlliate bene il ... Leggi su corriereadriatico (Di martedì 22 dicembre 2020) ANCONA Nel caso in cui sabato mattina aveste giocato una schedina delalla Tabaccheria di Mario Barca e Paolo Vignoni, in via Veneto, forse è davvero il caso che controlliate bene il ...

gustatore : @ale_taia @_grazy87 In casa il Barcellona storicamente è quasi imbattibile, 100mila spettatori così rumorosi non ce… - sumaistu47 : Pensate se avesse vinto la #legaladrona: 100mila morti di #covid e disoccupazione, fame nera e export a zero. E gra… -

Ultime Notizie dalla rete : vinto 100mila Ha vinto 100mila euro al Superenalotto e non lo sa. Se non si presenta perde il premio.... Corriere Adriatico Superenalotto, una vincita da 100mila euro

Al bar osteria di San Rocco a Pilli, con una schedina ’Natale 100x100’ nell’estrazione di sabato 19. "Speriamo abbia vinto uno del luogo" ...

Con quattro euro ne vince 100mila

Lui, il Natale 2020, se lo ricorderà sicuramente per un pezzo. Perché giocando al Superenalotto una schedina dal costo totale di 4 euro e 50, un pensionato sui 70 anni di Montecchio ha vinto 100mila e ...

Al bar osteria di San Rocco a Pilli, con una schedina ’Natale 100x100’ nell’estrazione di sabato 19. "Speriamo abbia vinto uno del luogo" ...Lui, il Natale 2020, se lo ricorderà sicuramente per un pezzo. Perché giocando al Superenalotto una schedina dal costo totale di 4 euro e 50, un pensionato sui 70 anni di Montecchio ha vinto 100mila e ...