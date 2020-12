“Ha lasciato il suo corpicino”, Romina Power e il doloroso annuncio: l’addio a Cutie, fedele amico a 4 zampe (Di martedì 22 dicembre 2020) Romina Power ha appena vissuto la perdita del suo migliore amico Cutie. Il suo cagnolino è infatti andato via, dicendole addio per sempre. La Power è infatti molto nota per essere un’animalista nata. La cantante non si prende solo cura dei propri amici a quattro zampe, ma anche di quelli degli altri. Molte volte, Romina L'articolo proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek (Di martedì 22 dicembre 2020)ha appena vissuto la perdita del suo migliore. Il suo cagnolino è infatti andato via, dicendole addio per sempre. Laè infatti molto nota per essere un’animalista nata. La cantante non si prende solo cura dei propri amici a quattro, ma anche di quelli degli altri. Molte volte,L'articolo proviene da www.meteoweek.com.

team_world : #JesyNelson ha annunciato di aver lasciato le #LittleMix dopo 9 anni insieme a Perrie, Jade e Leigh-Anne. Nonosta… - AlessiaMorani : Ci ha lasciato #NedoFiano ma la sua testimonianza degli orrori di Auschwitz e il suo impegno per la memoria rimarra… - ilgreco10 : Avrà rimorsi ??? Elisabetta la ribelle è entrata nel GF per uscire da un modello di vita in apparenza d'orata me… - GHERARDIMAURO1 : RT @GHERARDIMAURO1: LettoQuotidiano: Romina Power, la tragica notizia dopo la malattia: ‘Ha lasciato il suo corpo’. - GHERARDIMAURO1 : LettoQuotidiano: Romina Power, la tragica notizia dopo la malattia: ‘Ha lasciato il suo corpo’. -