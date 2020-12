“Ha avuto due tumori, uno dietro l’altro”. Il dolore di Arisa, per lei e la sua famiglia sarà un Natale triste (Di martedì 22 dicembre 2020) Il Natale triste di Arisa. La cantante abruzzese è da questa stagione insegnante di Amici di Maria De Filippi, con ottimo successo personale. Ma nel privato, deve affrontare una situazione molto difficile, legata anche all’emergenza Covid che da 9 mesi ha investito l’Italia e il mondo. “Mia mamma si è ammalata – ha rivelato al settimanale Chi -. Ha avuto due tumori uno dietro l’altro” e per questo motivo “sarà il primo Natale lontano dai miei, non credo che andrò da loro”. Scelta dolorosa ma dettata dalla prudenza e dalla volontà di proteggere la madre malata dal rischio contagio: “Sta un po’ meglio adesso, ma è una persona fragile. Anche se mi costa l’infinito temo che non potrò andare da loro”. Anche per questo si dedicherà alla ... Leggi su caffeinamagazine (Di martedì 22 dicembre 2020) Ildi. La cantante abruzzese è da questa stagione insegnante di Amici di Maria De Filippi, con ottimo successo personale. Ma nel privato, deve affrontare una situazione molto difficile, legata anche all’emergenza Covid che da 9 mesi ha investito l’Italia e il mondo. “Mia mamma si è ammalata – ha rivelato al settimanale Chi -. Hadueuno” e per questo motivo “il primolontano dai miei, non credo che andrò da loro”. Scelta dolorosa ma dettata dalla prudenza e dalla volontà di proteggere la madre malata dal rischio contagio: “Sta un po’ meglio adesso, ma è una persona fragile. Anche se mi costa l’infinito temo che non potrò andare da loro”. Anche per questo si dedicherà alla ...

